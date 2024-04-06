ISU может разрешить сальто в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) готов рассмотреть возможность легализации сальто в программах фигуристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, соответствующее предложение может быть вынесено на обсуждение техническим комитетом организации во время конгресса, который пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.

На данный момент исполнение сальто в программах фигуристов наказывается двумя штрафными баллами. Среди россиян подобным элементов владеют Дмитрий Алиев и Андрей Ежлов.