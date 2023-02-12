Скобрев: «Костомаров часто приходит в сознание, но говорить толком не может»

Двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Мы разговаривали по созданию фонда определенного, помощи. Будем помогать все вместе. Очень был сложный набор болячек у нас. В сознание приводят его периодически, сейчас все больше и больше. Врач ЛФК с ним занимается. Толком говорить не может. Губами шевелит и пытается вставать, ворочается немножко», — рассказал Скобрев НТВ.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.