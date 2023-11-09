Давыдов: «Если фигуристы уходят от работы в комфорт — результата не будет»

Известный тренер Сергей Давыдов объяснил, в каком случае фигуристам стоит менять школу и группу.

«Если бежите от тренера, который с вами не занимается, не дает того, что вы хотите получить, ставит плохие программы и так далее — тогда этот переход оправдан. Если же пытаетесь уйти от работы, то должны пойти в еще более серьезную работу — только тогда получите результат. Если вы уходите от работы в комфорт — результата не будет», — приводит слова Давыдова RT.

Тренер также отметил, что при переходе в другую группу улучшение может быть временным благодаря новым людям и драйву.