Кацалапов объяснил, почему они с Синициной решили взять паузу в карьере

Российский фигурист Никита Кацалапов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему они с Викторией Синициной решили приостановить карьеру и поучаствовать в «Ледниковом периоде».

«Все очень просто. Мы готовились и планировали выступать в первой части сезона. Но ледовые шоу, в которых мы участвовали почти все лето, отнимают много времени, энергии. Понятно, что было невозможно в полную силу было выходить. А выступать лишь бы как в нашем статусе непозволительно. Мы посоветовались с тренером, Федерацией, родственниками и решили взять паузу. Мы с Викторией не просто участвуем в «Ледниковом периоде», но и набираемся актерского опыта», — сказал Кацалапов «СЭ».

Кацалапов и Синицина объявили о паузе в карьере в конце сентября. Спортсмены заявили, что пропустят первую половину сезона-2022/23.

Фигуристы выступают в паре с 2014 года, вместе они стали чемпионами мира, двукратными чемпионами Европы и победителями командного чемпионата мира.