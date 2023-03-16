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Сегодня, 13:20

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит жалобу Плющенко 20 марта

Виктория Кравченко
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вице-президент ФФККР Ирина Рабер сообщила, что жалоба Евгения Плющенко на высказывания тренера Софьи Федченко будет рассмотрена 20 марта на заседании по этике ФФКР.

«Комиссия пройдет 20 марта, место проведения пока уточняем. Приглашаем всех фигурантов — сейчас секретарь комиссии со всеми связывается. Их участие возможно и очно, и онлайн», — цитирует Рабер ТАСС.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева выиграла турнир России среди юниоров, после чего Плющенко раскритиковал судейство на соревнованиях. Федченко в одном из интервью назвала высказывания Плющенко «истерикой».

Источник: https://tass.ru/sport/17281759
Евгений Плющенко
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