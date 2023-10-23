Костомаров опубликовал видео из тренажерного зала: «Терминатор на спорте»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выложил новое видео из тренажерного зала.

«Терминатор на спорте. Ужас как легко», — подписал видео Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.