Костомаров показал, как летает на флайборде

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале новое видео.

46-летний фигурист показал, как парит над водой на флайборде.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю... хоть и не высоко», — написал он.

Ранее Костомаров также делился с подписчиками видео, на которых демонстрировал, как плавает в бассейне и играет в теннис.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.