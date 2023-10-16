Костомаров — о реакции детей на протезы: «Они называют меня ПапаРобот-3000»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, как отреагировали дети на новые протезы.

«Смотреть, как растут дети, — счастье. Первое время в больнице, когда все это произошло, когда я все это осознал, после всех лекарств — был ужас и абсолютное нежелание жить. Первое время ты не слышишь, что у тебя есть главное: жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили. Мне нравится смотреть, как растут мои дети. Они называют меня ПапаРобот-3000. Сын спросил: а можно сделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градусов крутилась», — сказал Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.