Ковалев назвал главный совет от Плющенко

Призер этапа Гран-при Артем Ковалев рассказал, какой совет ему дал Евгений Плющенко.

«Главный совет от Плющенко? Быть уверенным в себе. Всегда, в любой ситуации. Как реагирую на критику? Это нормально. Как меня учил Евгений Викторович — если читать все, что о тебе пишут, то проще закончить. Всегда найдутся те, кому что-то не нравится. Если все читать, то все бесполезно», — приводит слова Ковалева «Спорт День за Днем».

Весной 21-года он покинул Академию двукратного олимпийского чемпиона вслед за своим тренером Александром Волковым. Сейчас Ковалеву — 19 лет. 15 из них он занимается у Волкова.

Ковалев тренируется под руководством Александра Волкова. На чемпионате России-2023 он занял 5-е место, а в финале «Гран-при» стал десятым.