Крылова будет ставить программу фигуристам Хабибуллиной и Княжуку

Тренер Нина Мозер заявила, что постановщиком произвольной программы фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука станет серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Анжелика Крылова.

«Начинаем работу над произвольной программой, ее будет ставить Анжелика Крылова, работу по постановке. Работа продлится до 15 мая, после чего ребята пойдут в отпуск и вернутся на лед 1 июня», — приводит слова Мозера ТАСС.

19-летний Хабибуллин и 23-летний Княжук в минувшем сезоне дважды стали серебряными призерами этапов российской серии «Гран-при». 23 апреля стало известно, что фигуристы будут готовиться к новому сезону под руководством команды тренеров группы Мозер.