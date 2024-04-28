Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:15

Крылова будет ставить программу фигуристам Хабибуллиной и Княжуку

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Нина Мозер заявила, что постановщиком произвольной программы фигуристов Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука станет серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Анжелика Крылова.

«Начинаем работу над произвольной программой, ее будет ставить Анжелика Крылова, работу по постановке. Работа продлится до 15 мая, после чего ребята пойдут в отпуск и вернутся на лед 1 июня», — приводит слова Мозера ТАСС.

19-летний Хабибуллин и 23-летний Княжук в минувшем сезоне дважды стали серебряными призерами этапов российской серии «Гран-при». 23 апреля стало известно, что фигуристы будут готовиться к новому сезону под руководством команды тренеров группы Мозер.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Нина Мозер
0
Читайте также
В Армении протестующие перекрыли дорогу Армения – Иран в Вайоц-Дзорской области
Семак почувствовал страх, его команда разуверилась в себе, Тюкавин нашел свой шанс и снова в золотой гонке. Что случилось в матче «Динамо» - «Зенит»
Генеральские прогоны: чем может завершиться дело замминистра обороны Иванова
ВСУ обстреляли храм в Донецке в Вербное воскресенье
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Костомаров принял участие в открытии Фестиваля адаптивного хоккея

Костомаров рассказал о сложностях занятий фигурным катанием после перенесенных операций