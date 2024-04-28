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Фигурное катание

Сегодня, 21:16

Костомаров рассказал о сложностях занятий фигурным катанием после перенесенных операций

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, с какими сложностями сталкивается при подготовке к новым выступлениям после перенесенных операций.

«Конечно, многие вещи, которые я делал раньше, сейчас уже неосуществимы. Но какой-то минимум все равно можно показывать. Меня поддерживают люди, поддерживают зрители, благодаря этому я и продолжаю еще этим заниматься. Конечно, все стало по-другому, стало сложнее. Сейчас ты в большей степени пытаешься нащупать баланс на льду, найти те вещи, которые реально можешь воплотить в жизнь. Далеко не все сейчас можно сделать, так как отсутствует та часть ноги, которая в принципе дает чувство льда, чувство конька, зубца, пятки... Но, как говорится, все, что тренируется, то развивается. Поэтому пока есть еще в чем совершенствоваться», — приводит слова Костомарова RT.

Ранее 47-летний фигурист показал, как упал, катаясь на коньках на тренировке.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Источник: RT
Фигурное катание
Роман Костомаров
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