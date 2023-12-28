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Сегодня, 06:00

Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники: афиша и расписание мероприятий

Новогодние спектакли на льду огранизованы Авербухом, Навкой и Плющенко
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Татьяна Навка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В столице пройдет ряд спектаклей с участием известных фигуристов. В этом году главные новогодние шоу организованы тремя компаниями — Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. «СЭ» представляет основную информацию о новогодних постановках с участием звезд фигурного катания.

Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники

«Путешествие в Рождество»

Когда: 22 декабря по 8 января с 15:30 до 20:00.
Где: на трех площадках: Площадь Революции, Перерва ул., вл. 52, Теплый Стан ул., вл. 1Б.
Участники: олимпийская чемпионка Татьяна Навка, многократный обладатель кубка Четырех континентов Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Стоимость билетов: 100 рублей.

Новогоднее шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Когда: с 29 декабря 2023 по 4 января 2024
Где: Стадион «ВТБ Арена» (Ленинградский проспект, 36)
Участники: Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Александра Трусова, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, София Титова и Софья Сарновская.
Стоимость билетов: от 500 до 8000 рублей.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Когда: с 23 декабря 2023 по 7 января 2024.
Где: Дворец «Мегаспорт», Москва, Ходынский бульвар, 3.
Участники: многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.
Стоимость билетов: от 1 500 до 95 000 рублей.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»

Когда: с 27 декабря 2023 по 7 января 2024.
Где: «Лужники», Москва, улица Лужники, 24.
Участники: звезды фигурного катания — Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и другие.
Стоимость билетов: от 1 500 до 4 500 рублей.

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Фигурное катание
Евгений Плющенко
Илья Авербух
Татьяна Навка
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