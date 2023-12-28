Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники: афиша и расписание мероприятий

В столице пройдет ряд спектаклей с участием известных фигуристов. В этом году главные новогодние шоу организованы тремя компаниями — Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. «СЭ» представляет основную информацию о новогодних постановках с участием звезд фигурного катания.

Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники

«Путешествие в Рождество»

Когда: 22 декабря по 8 января с 15:30 до 20:00.

Где: на трех площадках: Площадь Революции, Перерва ул., вл. 52, Теплый Стан ул., вл. 1Б.

Участники: олимпийская чемпионка Татьяна Навка, многократный обладатель кубка Четырех континентов Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

Стоимость билетов: 100 рублей.

Новогоднее шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Когда: с 29 декабря 2023 по 4 января 2024

Где: Стадион «ВТБ Арена» (Ленинградский проспект, 36)

Участники: Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Александра Трусова, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, София Титова и Софья Сарновская.

Стоимость билетов: от 500 до 8000 рублей.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Когда: .

Где: Дворец «Мегаспорт», Москва, Ходынский бульвар, 3.

Участники: многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.

Стоимость билетов: от 1 500 до 95 000 рублей.