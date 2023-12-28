Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники: афиша и расписание мероприятий
Новогодние спектакли на льду огранизованы Авербухом, Навкой и Плющенко
В столице пройдет ряд спектаклей с участием известных фигуристов. В этом году главные новогодние шоу организованы тремя компаниями — Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко. «СЭ» представляет основную информацию о новогодних постановках с участием звезд фигурного катания.
Ледовые шоу в Москве в новогодние праздники
«Путешествие в Рождество»
Когда: 22 декабря по 8 января с 15:30 до 20:00.
Где: на трех площадках: Площадь Революции, Перерва ул., вл. 52, Теплый Стан ул., вл. 1Б.
Участники: олимпийская чемпионка Татьяна Навка, многократный обладатель кубка Четырех континентов Петр Чернышев, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Стоимость билетов: 100 рублей.
Новогоднее шоу Евгения Плющенко «Русалочка»
Когда: с 29 декабря 2023 по 4 января 2024
Где: Стадион «ВТБ Арена» (Ленинградский проспект, 36)
Участники: Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Александра Трусова, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, София Титова и Софья Сарновская.
Стоимость билетов: от 500 до 8000 рублей.
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»
Когда: с 23 декабря 2023 по 7 января 2024.
Где: Дворец «Мегаспорт», Москва, Ходынский бульвар, 3.
Участники: многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Анна Щербакова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.
Стоимость билетов: от 1 500 до 95 000 рублей.
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»
Когда: с 27 декабря 2023 по 7 января 2024.
Где: «Лужники», Москва, улица Лужники, 24.
Участники: звезды фигурного катания — Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и другие.
Стоимость билетов: от 1 500 до 4 500 рублей.