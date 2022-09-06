6 сентября, 17:47
13-летняя ученица Евгения Плющенко Мария Мазур одержала победу на первенстве Москвы по фигурному катанию.
Сегодня, 6 сентября, юниорки представили произвольные программы. Мазур получила лучшую оценку от судей — 139,79 балла. По сумме двух программ девушка стала победительницей первенства Москвы (209,23 балла).
Второе место по сумме двух программ заняла Елизавета Куликова (204,55 балла), а третье — Вероника Жилина (199,72), которая является ученицей Плющенко.
Первенство Москвы
Юниорки
Итоговое положение
1. Мария Мазур — 209,23
2. Елизавета Куликова — 204,55
3. Вероника Жилина — 199,72
4. Милана Лебедева — 198,24
5. Любовь Рубцова — 196,26
6. Мария Захарова — 196,02
7. Мария Гордеева — 195,98
8. Анастасия Зинина — 194,10
9. Мария Агаева — 187,90
10. Варвара Кравчина — 187,44
Произвольная программа
1. Мария Мазур — 139,79
2. Елизавета Куликова — 135,20
3. Милана Лебедева — 131,44
4. Вероника Жилина — 130,78
5. Мария Агаева — 128,98
6. Анастасия Зинина — 126,83
7. Мария Гордеева — 126,46
8. Мария Захарова — 125,89
9. Любовь Рубцова — 125,22
10. Варвара Кравчина — 123,88