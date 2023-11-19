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Фигурное катание

Сегодня, 20:16

Медведева упала при выходе на сцену перед премьерой фильма о себе: «Кто не падал, тот не поднимался»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время выхода на сцену на премьере фильма о себе.

Московская премьера фильма «Медведева против Медведевой» проходит сегодня, 19 ноября, в киноцентре «Октябрь».

Фигуристка посетила премьеру фильма. При выходе на сцену она споткнулась и не удержала равновесие во время спуска по лестнице.

«Фигурное катание — больше, чем медали. И мой выход на сцену сейчас тоже показал, что тот, кто не падал, тот не поднимался», — приводит слова Медвдевой Sports.ru.

23-летняя Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства.

Источник: Sports.ru
Фигурное катание
Евгения Медведева
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