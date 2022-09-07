Мишин объяснил выбор музыки к произвольной программе Туктамышевой

Тренер Алексей Мишин рассказал о музыке для произвольной программы Елизаветы Туктамышевой и объяснил выбор композиции.

— Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в нее как-то не вписалась. В этом году решили вернуться, возвращение получилось удачным. Она выглядит совсем по-другому — очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений.

Одиночество не требует разрыва аорты, а требует тонкости и деликатности. У нее ни одного взрывного движения, как написал Крутой, так звучит слово одиночество. Разные настроения в программах? Да, мы делаем так: в короткой — одно, в произвольной — другое.

Новая произвольная программа Туктамышевой — под композицию «Одиночество» Игоря Крутого.