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Фигурное катание

7 сентября, 14:33

Мишин объяснил выбор музыки к произвольной программе Туктамышевой

Анастасия Плетнева
Корреспондент

Тренер Алексей Мишин рассказал о музыке для произвольной программы Елизаветы Туктамышевой и объяснил выбор композиции.

— Год назад Илья Авербух делал шоу по мотивам произведений Игоря Крутого. И он сделал программу, но Лиза в нее как-то не вписалась. В этом году решили вернуться, возвращение получилось удачным. Она выглядит совсем по-другому — очень изысканно, грамотно, в стиле минимизации своих чувств и ощущений.
Одиночество не требует разрыва аорты, а требует тонкости и деликатности. У нее ни одного взрывного движения, как написал Крутой, так звучит слово одиночество. Разные настроения в программах? Да, мы делаем так: в короткой — одно, в произвольной — другое.

Новая произвольная программа Туктамышевой — под композицию «Одиночество» Игоря Крутого.

Елизавета Туктамышева. Старые ботинки — новые программы: Елизавета Туктамышева готовится к новому сезону, и делает это красиво

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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Туктамышева исполнила новую произвольную программу с трикселем на прокатах в Санкт-Петербурге

Новая программа Елизаветы Туктамышевой под музыку Игоря Крутого. Видео