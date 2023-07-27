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Сегодня, 09:17

Навка верит, что тревоги о состоянии Костомарова остались позади

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Соцсети
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка надеется, что все опасения о здоровье ее бывшего партнера Романа Костомарова остались позади.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что спортсмен находится в тяжелом состоянии и его ввели в медикаментозную кому. В результате ему провели несколько операций по ампутации из-за развившегося некроза.

«Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади. У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все — его семья, друзья, партнеры, его команда — всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед», — приводит ТАСС слова Навки.

46-летний Костомаров был выписан из больницы 6 июля.

Роман Костомаров. Роман Костомаров: биография российского фигуриста

Роман Костомаров
Татьяна Навка
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