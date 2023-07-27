Навка: «Коган работает над возвращением российских фигуристов на международную арену»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган вместе работает над возвращением российских спортсменов на международную арену.

«Под руководством Александра Ильича Когана ведется очень большая работа. Он достигает больших результатов для этого вида спорта. Кроме того, он искренне заботится о фигуристах, думает и о будущем спортсменов, сейчас с командой он много работает, чтобы вернуть российское фигурное катание на мировую арену», — сказала Навка ТАСС.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.