ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования семье Олега Протопопова. Фигурист скончался в Швейцарии в пятницу, 3 ноября, на 92-м году жизни.

«Олег Алексеевич пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны. В 1954 году он встал в пару с Людмилой Белоусовой. Вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира», — сказано в сообщении ОКР.

Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой завоевал две золотые медали в парном катании на Олимпиаде-1964 в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле.

Более 40 лет фигурист жил в Швейцарии, куда он вместе с супругой перебрались из СССР. Белоусова скончалась в 2017 году.

В 2022 году Протопопов рассказал, что хотел бы быть похороненным в России.