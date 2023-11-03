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Сегодня, 18:26

Жулин считает, что Синициной и Кацалапову может не хватить стимула для возвращения

Алина Савинова
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о перспективах возвращения танцевального дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов к участию в официальных турнирах.

«Сложно сказать. Мне кажется, они уже свои слова сказали. Сейчас нет международных турниров, может им не хватить стимула для возвращения. А зачем возвращаться? Пара выиграла Олимпиаду в командном турнире, второе место заняла в индивидуальном, Никита вообще двукратным олимпийским чемпионом стал. Не думаю, что вернутся», — цитирует Metaratings.ru слова Жулина.

Синицина и Кацалапов встали в пару в сезоне-2014/15. Они являются олимпийскими чемпионами в командном соревновании (2022), серебряными призерами Олимпийских игр в танцах на льду (2022), чемпионами мира (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2022) и двукратными чемпионами России (2019, 2020). После Игр в Пекине спортсмены не выступали на соревнованиях.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с мая 2022 года. 9 октября 2023-го ISU не стал отменять решение об отстранении россиян.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-sinicinoi-i-kacalapova-mozhet-ne-khvatit-stimula-dlya-vozvrasheniya-301772/
Фигурное катание
Александр Жулин
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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