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Фигурное катание

Сегодня, 06:08

Плющенко хочет восстановить тройной аксель

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своих планах на лето. Недавно он перенес операцию на спине.

«Планирую продолжать прыгать на шоу. У меня вообще задача за лето — дай бог, я восстановлюсь, реабилитируюсь — хочу с начала сентября, а может быть, даже раньше, восстановить аксель в три с половиной оборота. Думаю, в 41 год я его сделаю», — цитирует Sport24 Плющенко.

18 мая в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на собственном шоу в Баку Плющенко исполнил тройной тулуп.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-649086-plyushchenko-planiruyet-vosstanovit-troynoy-aksel-do-svoyego-42-letiya
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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