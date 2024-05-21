Плющенко хочет восстановить тройной аксель

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своих планах на лето. Недавно он перенес операцию на спине.

«Планирую продолжать прыгать на шоу. У меня вообще задача за лето — дай бог, я восстановлюсь, реабилитируюсь — хочу с начала сентября, а может быть, даже раньше, восстановить аксель в три с половиной оборота. Думаю, в 41 год я его сделаю», — цитирует Sport24 Плющенко.

18 мая в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева на собственном шоу в Баку Плющенко исполнил тройной тулуп.