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Фигурное катание

23 ноября, 16:10

Плющенко рассказал, что думает о прогрессе российского фигурного катания в условиях международной изоляции

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что, несмотря на международную изоляцию, российское фигурное катание продолжает прогрессировать.

«Мы точно прогрессируем, если мы говорим о моих спортсменах и моей школе. Мы прогрессируем с Никитой Сарновским, который показал три четверных прыжка и два три с половиной оборота акселя и занял второе место на этапе «Гран-при России». Есть спортсмены из других школ, которые тоже прогрессируют, есть, кто неудачно где-то откатались. Вообще, фигурное катание в России двигается достаточно неплохо», — цитирует Плющенко Legalbet.

Российские фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения на фоне ситуации на Украине.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushenko-o-figurnom-katanii-rossii-v-usloviyah/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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