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Фигурное катание

23 ноября, 10:34

Стилист «Ледникового периода»: «Загитова уже в прошлом сезоне начала говорить, что ей хочется покороче»

Сергей Разин
корреспондент
Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала о том, как ведущие телешоу «Ледниковый период» Алина Загитова и Анна Щербакова выбирали костюмы.

«Конкретных пожеланий от девочек нет. С Алиной мы работаем давно, мы уже понимали по прошлому сезону, какие ей платья нужно приносить в этом сезоне. Она уже тогда начала говорить, что ей хочется покороче, ей нравились определенные фасоны, которые подчеркивают талию, она очень любит в обтяжечку платья.

На самом деле, от девчонок многое зависит. Если Алина или Аня скажут: «Нет, я в этом не выйду», — так оно и будет. Они, конечно, не вставали прям в позу, но если бы они так сказали, то так бы и было. Когда мы выбираем из двух-трех нарядов, то от них тоже многое зависит. То есть если они скажут: «Я хочу только в этом», — то в принципе нам всем остается только смириться. Но, поскольку девчонки адекватные, чаще всего мы приходим к совместному решению», — приводит слова Дарминой «Чемпионат».

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Она является ведущей телешоу «Ледниковый период» второй год. Щербакова присоединилась в роли ведущей в 2022 году.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4901633-stilist-lp-zagitova-eschyo-v-proshlom-sezone-nachala-govorit-chto-ej-hochetsya-pokoroche.html
Алина Загитова
Анна Щербакова
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