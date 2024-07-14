Плющенко заявил, что Трусова решила возобновить карьеру

Сегодня, 14:37
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру.
«У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты [сборной России]. Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет», — цитирует Плющенко ТАСС.
Контрольные прокаты пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
20-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы.
В последний раз Трусова участвовала в турнирах в ноябре 2022 года, тогда на пятом этапе «Гран-при России» она заняла второе место.