Президент «Самбо-70» оценил перспективы Липницкой в роли тренера

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил перспективы Юлии Липницкой на тренерском помосте. Ранее Яна Рудковская назвала Липницкую новой Тутберидзе.

«Липницкая — преемница Тутберидзе? Стать как Этери Георгиевна будет очень сложно. Лучше делать саму себя и стать первой Липницкой, чем второй Тутберидзе. Мы все уникальны — как спортсмены, так и тренеры. Никто не станет таким же специалистом, как Этери Тутберидзе. Не знаю, станет ли Юлия большим тренером, всякое может случиться», — цитирует президента «Самбо-70» Sport24.

24-летняя Липницкая стала тренером в академии Плющенко в конце 2020 года. 24-летняя спортсменка являлась ученицей Тутберидзе. На Олимпийских играх-2014 фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.