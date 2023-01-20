Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Конечно, в этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом — в прошлом состав был поинтересней. Но в любом случае, хорошо, что эти соревнования проходят каждый год, любые соревнования — радость для зрителей. Все равно фигурное катание у нас на высоком уровне», — сказала Радионова «СЭ».

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.