Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:40

Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Конечно, в этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом — в прошлом состав был поинтересней. Но в любом случае, хорошо, что эти соревнования проходят каждый год, любые соревнования — радость для зрителей. Все равно фигурное катание у нас на высоком уровне», — сказала Радионова «СЭ».

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.

Фигурное катание
Елена Радионова
4
0
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Участница чемпионатов мира и Европы Константинова сообщила о завершении карьеры

У Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы со здоровьем