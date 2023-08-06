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Сегодня, 13:09

Роднина о возможном уходе Усачевой из группы Тутберидзе: «Волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей ребенка»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном уходе фигуристки Дарьи Усачевой из группы Тутберидзе.

«В группе Тутберидзе постоянно идет процесс. Приходят, уходят. Это началось еще с пятнадцатого года. Там идет свой круговорот. Меня больше смущает, что уже в четыре года дети получают очень серьезные нагрузки. Выводить на результат надо чуть-чуть позже, как жизнь показала. Потому что до 15-16 лет они все прыгают, крутят. А после начинают бороться не с техникой и нервами, а с весом и ростом. Который остановить практически невозможно. Они начинают нагрузки рано без учета, что с ними будет в переходном возрасте. Меня волнует, когда амбиции родителей бегут впереди способностей и возможностей ребенка», — сказала Роднина «СЭ».

17-летняя Усачева — мастер спорта России, серебряный призер этапа «Гран-при» Skate America (2021), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020), бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» (2019).

Осенью 2021 года фигуристка получила тяжелую травму бедра на этапе «Гран-при» в Японии, после этого она не участвовала в соревнованиях.

Фигурное катание
Дарья Усачева
Ирина Роднина
Этери Тутберидзе
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