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Сегодня, 16:22

Роднина: «Появление Костомарова на льду — это правильно. Он стал кумиром для многих»

Алина Савинова
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от появления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — цитирует Роднину RT.

Шоу Авербуха «Письма любви» прошло 22 августа в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Костомаров появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы, в котором показал, как с протезами занимается на велотренажере. 8 августа он рассказал своим подписчикам, что ему пришли стопы, на которых можно бегать.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1192393-rodnina-kostomarov-kumir-lyudi
Фигурное катание
Ирина Роднина
Роман Костомаров
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