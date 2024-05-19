«Спартак» — «Рубин»: Джикия сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

За хозяев с капитанской повязкой сыграет Георгий Джикия. 18 мая клуб объявил об уходе защитника по окончании сезона.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Свинов, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мозес, Угальде.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбусь, Рахмоналиев, Вада, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Безруков, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович, Тахери.

«СЭ проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».