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Сегодня, 13:05

«Спартак» — «Рубин»: Джикия сыграет с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

За хозяев с капитанской повязкой сыграет Георгий Джикия. 18 мая клуб объявил об уходе защитника по окончании сезона.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Дуарте, Зобнин, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Медина, Бонгонда, Соболев.

Запасные: Свинов, Маслов, Классен, Тавареш, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мозес, Угальде.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбусь, Рахмоналиев, Вада, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Безруков, Апшацев, Шабанхаджай, Йочич, Ранджелович, Тахери.

«СЭ проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
4
29
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