Российский фигурист рассказал о насмешках в школе из-за занятий «видом спорта для девочек»

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в интервью « СЭ» рассказал о том, как относились сверстники к его занятиям фигурным катанием.

— В Иркутске недавно была история: игрока выгнали из местной профессиональной команды за розовые ногти. Твое отношение?

— Каждый человек свободен и может делать то, что хочет. В пределах правил, конечно, но в этом случае я не вижу ничего запрещенного.

— Просто от фигуристов тоже часто доводится слышать, что в детстве над ними смеялись. Те же хоккеисты.

— Не только хоккеисты. В начальной школе тоже было, да и 5-6-й класс. Мол, что вы такие женственные, вид спорта для девочек, вот это все. Это из-за детского возраста, многие не понимают.

— Потом поняли?

— Потом я стал редко ходить в школу. (смеется)

— В фигурном катании активно обсуждается грань между свободой ученика и властью тренера, чаще у девушек. А в мужском одиночном катании есть эмоциональное насилие? Ты плакал когда-нибудь после тренировок?

— Бывали такие моменты. Когда долго не получается какой-то элемент, а хочется себя показать с лучшей стороны. Допустим, прыжок не идет долго, и начинается опустошение, не хочется ничего делать, опускаются руки. Но это проходит.

— Тренеру стоит тебя поддавливать, чтобы получалось?