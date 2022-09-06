Российский фигурист рассказал о насмешках в школе из-за занятий «видом спорта для девочек»

6 сентября, 11:25
Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал о том, как относились сверстники к его занятиям фигурным катанием.
— В Иркутске недавно была история: игрока выгнали из местной профессиональной команды за розовые ногти. Твое отношение?
— Каждый человек свободен и может делать то, что хочет. В пределах правил, конечно, но в этом случае я не вижу ничего запрещенного.
— Просто от фигуристов тоже часто доводится слышать, что в детстве над ними смеялись. Те же хоккеисты.
— Не только хоккеисты. В начальной школе тоже было, да и 5-6-й класс. Мол, что вы такие женственные, вид спорта для девочек, вот это все. Это из-за детского возраста, многие не понимают.
— Потом поняли?
— Потом я стал редко ходить в школу. (смеется)
— В фигурном катании активно обсуждается грань между свободой ученика и властью тренера, чаще у девушек. А в мужском одиночном катании есть эмоциональное насилие? Ты плакал когда-нибудь после тренировок?
— Бывали такие моменты. Когда долго не получается какой-то элемент, а хочется себя показать с лучшей стороны. Допустим, прыжок не идет долго, и начинается опустошение, не хочется ничего делать, опускаются руки. Но это проходит.
— Тренеру стоит тебя поддавливать, чтобы получалось?
— Вообще все люди отличаются. К каждому нужен индивидуальный подход. Мне лучше, чтобы на тренировках все было спокойно, без криков и ругательств. Если что-то не идет, лучше вернуться назад, на упражнения, базу пройти еще раз. И спокойно идти дальше.