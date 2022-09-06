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Фигурное катание

6 сентября, 11:10

Мозалев заявил, что хотел бы собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев в разговоре с «СЭ» назвал неплохой идеей собрать команду фигуристов для футбольной Медиалиги.

— Ты недавно был на футболе с Сашей Галлямовым. «Зенит» и так у всех выигрывает, может, есть желание сыграть за него выставочный матч? Глеб Смолкин вот уходил из группы Давыденко в футбол.

— Я футбол в последнее время перестал смотреть. За «Зенит» болею как за родное, питерское. Но не могу сказать, что пристально слежу. Саша — больший фанат, смотрит, ходит. Прямо уйти в футбол или сыграть матч — такой мысли не закрадывалось. Но есть идея после карьеры собрать свою любительскую команду. Может быть, даже для Медиалиги команду фигуристов, было бы неплохо. Но это план после карьеры. Во время карьеры совмещать фигурное катание и футбол не стоит. Риск травмы большой.

— Российское фигурное катание интереснее российского футбола?

— Думаю, да, интереснее. Да и по уровню повыше.

Андрей Мозалев. «Российское фигурное катание интереснее российского футбола». Мнение Андрея Мозалева

Андрей Мозалев
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