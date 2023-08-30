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Рудковская: «Возникают вопросы к родителям и тренеру. Почему Горбачева доведена до такого состояния?»

Алина Савинова
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала ситуацию вокруг российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают. Случилось что-то очень серьезное, раз девочка пошла на такой шаг. Что-то произошло, и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться: что конкретно сподвигло ребенка к побегу. Во-вторых, у меня (и не только у меня) возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живет с родными? Кого она так сильно боится?» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Также она пожелала спортсменке душевного спокойствия и чувства защищенности.

«Дети, которые занимаются профессиональным спортом, не такие социальные, как остальные. Они, кроме ледовой арены, подчас ничего не видят. Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жесткость к ним, тем более в переходном возрасте. Слава богу, что все так хорошо закончилось, Алина не пострадала, ее нашли. Желаю Алине душевного спокойствия и чувства защищенности», — добавила Рудковская.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://t.me/doveoftheworld/2219
Фигурное катание
Алина Горбачева
Яна Рудковская
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