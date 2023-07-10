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Фигурное катание

Сегодня, 14:31

Щербакова рассказала, что сохранила мотивацию и соскучилась по спорту

Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова заявила, что скучает по профессиональному спорту. Она также добавила, что у нее все еще есть спортивный азарт.

«Я очень соскучилась по профессиональному спорту. Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет большего. Есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках. Пока сложно сказать, что будет дальше, но во мне есть еще этот спортивный азарт. В форму постепенно прихожу, уже прыжочки все тройные восстановила, каскады. Прогресс есть», — сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

19-летняя Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Сообщалось, что фигуристка может вернуться в профессиональный спорт, если будет себя хорошо чувствовать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6MT908Ffq44
Анна Щербакова
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