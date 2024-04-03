Давыдов — об инициативе ISU сократить число прыжков: «Вряд ли это приведет к регрессу»

Тренер фигуристов ЦСКА Сергей Давыдов в интервью «СЭ» высказался о возможном сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программе.

— Меньшее количество не значит менее сложные прыжки, поэтому вряд ли такое решение приведет именно к регрессу. Фигуристы просто будут работать над сложностью элементов, скорее всего. Ну и плюс, наверное, окажется больше времени на катание, на показ образа, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

Ранее сообщалось, что технический комитет Международного союза конькобежцев (ISU) выступает за сокращение количества прыжковых элементов в произвольной программе одиночного катания с семи до шести за счет исключения одного из трех допустимых на текущий момент каскадов. Кроме того, предлагается добавить в произвольную программу один хореоэлемент.