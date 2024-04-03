Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

3 апреля, 18:05

Тренер фигуриста Лазарева заявил, что он умеет делать все четверные

Отдел спорта «СЭ»
Telegram Дзен

Тренер фигуристов ЦСКА Сергей Давыдов в интервью «СЭ» рассказал о дальнейших планах своего подопечного Льва Лазарева. В этом сезоне Лазарев выиграл финал юниорского «Гран-при», но проиграл Арсению Федотову первенство России.

— Соперничество с Федотовым? Противостояние всегда дает больше возможностей идти вперед, когда с тобой рядом сильный соперник. Конечно, это мотивирует.

— Лев в интервью говорил, что хочет выучить все четверные. Это не риск?

— Лев уже умеет делать все четверные, вопрос заключается в нужности их вставки в программу. То есть нет необходимости вставлять в программу именно все пять четверных. Нужно высчитывать контент и определять, как будет правильно и комфортно ему самому, чтобы получить максимальные баллы, — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

Лев Лазарев
Сергей Давыдов (фигурное катание)
0
Читайте также
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давыдов — об инициативе ISU сократить число прыжков: «Вряд ли это приведет к регрессу»

Ученицы Плющенко выиграли золото и серебро на чемпионате России старшего возраста в Казани