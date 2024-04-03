Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

3 апреля, 17:50

Тренер Давыдов заявил, что отсутствие международных стартов не мешает учить четверные

Отдел спорта «СЭ»
Telegram Дзен

Тренер российских фигуристов в школе ЦСКА Сергей Давыдов в интервью «СЭ» высказался об изучении четверных и о влиянии на это спортивной мотивации.

— Нельзя измерить среднее время, требуемое на освоение четверного фигуристом, потому что организм у всех разный, головы у всех разные, от многих факторов это зависит. Кто-то очень быстро все схватывает, кому-то нужно много сделать, чтобы выучить элемент. Здесь надо очень хорошо работать мозгами, чтобы складывать все наработанное в одно целое, в большую конструкцию.

Влияет ли отсутствие международных стартов? Федерация и Первый канал в этом году сделали все возможное, чтобы наш спорт оставался максимально популярным, все было сделано и оформлено на очень высоком уровне, поэтому честь и хвала им за то, что они прикладывают столько усилий, чтобы и детям, и нам, и зрителям было интересно.

Если будет нужно провести еще один такой сезон, проведем. Мы как работали, так и работаем, независимо от того, есть международные соревнования или нет. Мы обучаемся, мы двигаемся, мы учим четверные, для нас это никакой роли не играет, — заявил Давыдов в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

Ранее американский фигурист Илья Малинин на чемпионате мира установил мировой рекорд в произвольной программе (227,79 балла), сделав шесть четверных прыжков, включая аксель.

Фигурное катание
Сергей Давыдов (фигурное катание)
0
Читайте также
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт — о переходе Ветлугина: «Если спортсмен чувствует, что нужен новый толчок, значит, так надо»

Давыдов — об инициативе ISU сократить число прыжков: «Вряд ли это приведет к регрессу»