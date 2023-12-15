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Сегодня, 20:53

Самоделкина — о тройном акселе: «Пришла к Плющенко, и он пошел»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка Софья Самоделкина объяснила «СЭ», как сумела прыгнуть тройной аксель на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» в Москве.

— Что сказать про аксель? Пришла к Евгению Викторовичу, и пошел аксель. И четверные пошли — все есть в соцсетях, — ответила Самоделкина.

15 декабря Самоделкина вернулась на лед на шоу в честь открытия новой арены «Ангелов Плющенко» и сделала тройной аксель.

Последний раз 16-летняя фигуристка выступала на соревнованиях в марте 2023 года.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Софья Самодурова
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