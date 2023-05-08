Шевченко — о возобновлении карьеры: «Мне самой кто бы сказал год назад — не поверила»

Российская фигуристка Софья Шевченко в интервью «СЭ» рассказала о причинах, по которым приняла решение возобновить спортивную карьеру после годового простоя.

«Мне самой кто-то бы сказал год назад что я вернусь – не поверила. Как и никто из моих близких. На тот момент единственным желанием было абстрагироваться от фигурного катания, отойти от него как можно дальше. Психологически настолько была вымотана, что больше не могла находиться в этой среде и иметь что-то общее с этим видом спорта. И на время я и правда отдалилась, немного успокоилась.

Потом Илья Авербух пригласил нас с Игорем в ледовое шоу, а затем Елена Станиславовна Масленникова к себе в группу тренерами. Через шоу и тренерство я иначе стала смотреть на фигурное катание, перезагрузилась. Ко мне вернулась любовь к этому виду спорта, к тому же время лечит. Я наполнялась силами, как физически, так и психологически. И вот в один момент сошлись две дороги. Ко мне вернулась любовь к тому, что я делаю, открылся спорт с другой стороны, а я сама смогла наполниться энергией. И ровно в этот момент удачно появляется возможность попробовать снова. Так что почему нет?», – сказала Шевченко.

Софья выступает в дуэте с Андреем Ежловым в группе Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

Полностью интервью Шевченко «СЭ» можно прочитать здесь.