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Сегодня, 17:33

Спортивный арбитражный суд рассмотрит допинговое дело Валиевой 26-29 сентября

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября.

«Коллегия Спортивного арбитражного суда, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведет слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года», — сообщили ТАСС в CAS.

Слушания будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне. Сообщается, что некоторые стороны, свидетели и эксперты могут принять участие в заседаниях по видеосвязи. Слушания будут проводиться в закрытом формате. По итогам комиссия CAS подготовит решение, дата его оглашения пока не называется.

Стороны смогут подать апелляцию на вынесенное CAS решение в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и ВАДА на решение ДАК РУСАДА по делу 17-летней Валиевой.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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