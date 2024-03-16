Домнина — о Костомарове: «Он просто умер, а потом передумал умирать»

Супруга олимпийского чемпионата Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала об общении с прессой.

«Пресса начала писать все самостоятельно. Единственное интервью я дала, когда несли какую-то чушь, но и там что-то было правдиво. Дальше Рома сам решил выйти в люди. До этого момента прошло достаточно много времени. Он боялся встречаться с друзьями, не хотел никого видеть в больнице. Переживал, как его увидят, что он уже другой, не такой, как раньше. Много было разных мыслей и переживаний.

В какой-то момент он сам посчитал нужным, что нужно выставить видео и фото в соцсетях. Вот это ему помогло открыться, потому что он понял, что его любят даже больше, чем раньше. Я восхищена им. Мне кажется, я заново влюбилась в него. Я узнала другого человека. У него есть нетерпеливость, ему надо все и сразу. Я ему говорила: «Дай себе время. Ты хочешь, чтобы у тебя все сразу зажило. Не бывает так. Просто дай себе время. Какие-то новые качества в нем меня восхитили. Из того, что я видела, он просто умер, а потом передумал умирать», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.