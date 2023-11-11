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Допинг

Сегодня, 09:44

Журова: «Валиеву хотят дисквалифицировать, потому что она на голову выше всех»

Журова поделилась мнением о деле Валиевой
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение по поводу требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запретить российской фигуристке Камиле Валиевой выступать на международных соревнованиях в течение четырех лет.

«Четыре года отстранения от соревнований — это просто беспрецедентный случай. Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определенно на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали. Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определенных препаратов было случайным, неумышленным», — приводит слова Журовой RT.

10 ноября CAS завершил слушание по делу Валиевой. Сообщалось, что решение будет вынесено в январе 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1229496-zhurova-valieva-mnenie-delo
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
ВАДА
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ВАДА по-прежнему настаивает на 4-летней дисквалификации Валиевой