Тарасова назвала поступок 16-летней Горбачевой безответственным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что поступок фигуристки Алины Горбачевой может сказаться на ее дальнейшей карьере.

«Так поступать совершенно нельзя, это точно. Очень безответственно, это все должны понять. Конечно, это может сказаться на ее дальнейшей карьере. Говорят, она сначала поругалась с тренером, но это не имеет какого-то значения. Она прожила у Софьи Федченко 6 лет. Это на уровне как мать ругается с ребенком. В этой ситуации мне очень жаль тренера», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Также Тарасова заявила, что спортсменам необходимо работать с психологами.

Ранее Горбачева попросила прощения за свой поступок и за то, что заставила всех нервничать.

29 августа стало известно, что днем ранее в Москве в 19 часов пропала фигуристка Горбачева после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К вечеру 16-летнюю девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения девочка не назвала.