Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:41

РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге

РПЛ готова вручить кубок чемпиону России сразу после матча 30-го тура
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Кубок чемпиона РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура вне зависимости от того, где он определится: в Краснодаре или Санкт-Петербурге.

В случае победы «Динамо» или «Краснодара» сильнейший коллектив получит кубок, который лига специально доставит в город на последний тур.

В том случае, если первое место снова займет «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году. Напомним, сине-бело-голубые выиграли турнир пять раз подряд.

Таким образом, церемония при любом исходе пройдет в соответствии с регламентом, и победитель чемпионата получит оригинальный трофей сразу после матча 30-го тура.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Обсудить
Читайте также
Морено сообщил о новом трехлетнем контракте с «Сочи»
Биография Алексея Ягудина: соперничество с Плющенко и жизнь после спорта
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета президента
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Вертолет президента Раиси совершил жесткую посадку в Иране. Главное
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Историческая фантастика: пять голов Кассьерры! «Зенит» раздавил «Ахмат» — судьба титула решится в 30-м туре
Кто станет чемпионом: «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»? Расклады перед 30-м туром
«Ахмат» — «Зенит»: пента-трик Кассьерры оставил питерцев в гонке за золотом! Онлайн-трансляция матча
РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Зенит» разгромил «Ахмат» и другие матчи 29-го тура
Пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в Грозном
Кассьерра оформил первый пента-трик в РПЛ в XXI веке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Карпин продолжит руководить «Ростовом» в следующем сезоне