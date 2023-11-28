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Сегодня, 21:14

Тарасова — о Медведевой: «Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина»

Алина Савинова
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова телеведущего Отара Кушанашвили, который назвал шпаной фигуристку Евгению Медведеву из-за связи с блогером Даней Милохиным.

В 2021 и 2022 годах спортсменка выступала в паре с Милохиным в шоу «Ледниковый период». Однако осенью прошлого года блогер покинул проект и улетел в Дубай.

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина... Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» — цитирует Тарасову Sport24.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы, финала серии «Гран-При» и национального первенства. Спортсменка не выступает на профессиональном уровне с 2020 года. В 2023 году Медведева подтвердила, что завершила карьеру.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-600132-oy-kakzhe-zhenya-silno-plakala-iz-za-milokhina-tarasova-o-medvedevoy-kotoruyu-nazval-shpanoy-otar-kushanashvili
Фигурное катание
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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