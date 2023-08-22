Тарасова — о выходе Костомарова на лед: «Мы все плачем от счастья»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на первый выход Романа Костомарова на лед после выписки из больницы.

«Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах», — сказала Тарасова «СЭ».

Во вторник, 22 августа в сочинском ледовом дворце «Айсберг» проходит премьера гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Костомаров во время шоу появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. Они обнялись и вместе покинули лед, зрители проводили их аплодисментами.

46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке.