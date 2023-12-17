Тарасова: «Валиевой по силе и кататься, и сниматься в кино!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что думает о желании российской фигуристки Камилы Валиевой сниматься в кино.

«Меня Камила не спрашивала советов о том, где себя пробовать, ведь для этого у нее есть тренер, с которым она всю свою спортивную жизнь работает, и мама. Камила тот человек, который если захочет, то обязательно добьется целей — будь то кино или фигурное катание. Ей по силам и кататься, и сниматься! У Валиевой есть мечты, которые она будет осуществлять. Очень приятно слышать от молодой девушки желания своей жизни!» — цитирует Тарасовау Sport24.

Ранее Валиева отметила, что в ее планах продолжать активно заниматься спортом, а также сниматься в кино и сериалах и продолжать работать ведущей.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020). В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве.