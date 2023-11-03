Тарасова: «Дуэт Протопопова и Белоусовой перевернул наше представление о фигурном катании»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Олега Протопопова.

«Самый большой вклад в фигурное катание — был сделан дуэтом Белоусовой и Протопопова. Они просто перевернули наше представление о фигурном катание. И с тех пор, как весь мир увидел их, мы поняли, какое может быть фигурное катание. Это были творцы, абсолютные гении, они захватывали зал, проникали в музыку. Это был душой исполненный полет», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер в Швейцарии на 92-м году жизни.