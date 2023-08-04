Тарасова — о возможном выступлении Самоделкиной за Казахстан: «Не обидно, что можем упустить. Талантом не считаю»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о возможной смене спортивного гражданства Софьей Самоделкиной.

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.