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Фигурное катание

Сегодня, 13:05

Тарасова — о возможном выступлении Самоделкиной за Казахстан: «Не обидно, что можем упустить. Талантом не считаю»

Микеле Антонов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о возможной смене спортивного гражданства Софьей Самоделкиной.

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.

Фигурное катание
Софья Самоделкина
Татьяна Тарасова
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