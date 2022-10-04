Тарасова: «Трусова продолжить представлять «Хрустальный»? Саша выросла там. Все нормально»

Тарасова высказалась о том, что Трусова продолжит представлять «Хрустальный»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о том, что Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».

«Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Какие могут быть вопросы? Саша выросла в «Хрустальном»! Все нормально в этой ситуации», — сказала Тарасова «СЭ».

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.