Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:45

Тарасова: «Трусова продолжить представлять «Хрустальный»? Саша выросла там. Все нормально»

Тарасова высказалась о том, что Трусова продолжит представлять «Хрустальный»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о том, что Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».

«Трусова продолжит представлять «Хрустальный»? Какие могут быть вопросы? Саша выросла в «Хрустальном»! Все нормально в этой ситуации», — сказала Тарасова «СЭ».

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
1
1
Читайте также
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США
Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Миллиардер Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта
Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ
В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Трусова продолжит представлять «Хрустальный», несмотря на уход из группы Тутберидзе