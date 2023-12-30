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Фигурное катание

Сегодня, 18:52

Траньков назвал четыре самых популярных вида спорта в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о самых популярных видах спорта в России.

«У каждого болельщика есть своя дисциплина и свой спорт номер один. Если я люблю футбол, то для меня этот спорт номер один. В России также огромное количество людей смотрят хоккей и фигурное катание. В нашей стране эти три дисциплины и еще биатлон — самые популярные, и сравнивать их бессмысленно. У нас огромная армия болельщиков, которым нравится спорт!» — приводит слова Транькова Sport24.

40-летний Максим Траньков выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Волосожар. Сейчас он занимается тренерской работой.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-608771-maksim-trankov-nazval-chetyre-samykh-populyarnykh-vida-sporta-v-rossii
Биатлон
Фигурное катание
Футбол
Хоккей
Максим Траньков
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