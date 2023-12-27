Тренер Синицыной заявила, что Ксения научилась полностью погружаться в программу

Тренер по фигурному катанию Светлана Панова рассказала о своей подопечной Ксении Синицыной.

«Ксюше очень нравится ее программа, я это знаю точно, — приводит слова специалиста RT. — Она вообще в какой-то момент стала кататься не преодолевая себя, а наслаждаясь процессом. Почувствовала, что получает удовольствие от соревнований, от публики. Возможно, как раз поэтому в программах появилось настроение, ушла зажатость. Ксения и в тренировках катается точно так же. У нас вообще нет такого, что вышел на публику и нацепил дежурную улыбку. Я и сама не люблю искусственных эмоций на льду, если честно, но повторю: столь полное погружение в программу было у нас не всегда. Пришло с возрастом? На мой взгляд, да. Просто возраст у каждого фигуриста свой. Иногда приходят совсем маленькие дети, которые настолько артистичны изначально, что их даже не приходится этому учить».

В декабре 19-летняя Синицына заняла четвертое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.